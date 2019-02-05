العامة للثقافة تنظم لقاء تعاونيا مع منظمة لنترتقي الثقافية بالقره بولي

نظم بديوان الهيئة العامة للثقافة، اليوم الثلاثاء، لقاء تعاوني بين الهيئة ومنظمة نلتقي لنرتقي الثقافية بالقره بولي.

وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة جملة من النقاط المهمة أبرزها قرار [ 11 _ 60 ] لسنة 2018 بتبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء، وكيفية ربط الثقافة بالتعليم وذلك من خلال إقامة الصالون الثقافي بحيث يتم اختيار شخصية ثقافية تقتصر مهمتها على إلقاء المحاضرات الثقافية المتنوعة وبمشاركة جميع البلديات.

كما أكد المشاركين على إقامة ملتقى ثقافي جامع يعقد بالتنسيق مع الهيئة العامة للثقافة إضافة لإطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية لترسيخها في أذهان الأجيال القادمة.

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