الوطنية للنفط تبحث التعاون مع مصلحة الموانئ والنقل البحري

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بكلّ من وزير النقل والمواصلات المفوض، ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، عمر الجواشي، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري تأكيدا على التنسيق المستمر بين الطرفين.

وتم خلال الاجتماع التطرّق إلى مختلف الاجراءات المطلوب القيام بها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية وفقا للمعايير الدولية، حيث أكد صنع الله على ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانيء النفطية وذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

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