الملف الليبي من بين محاور زيارة السبسي إلى مالطا

أعربت رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا عن تقديرها لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الرامية الى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

وأكدت ماري لويز كوليرو بريكا، خلال استقبالها اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019، بالقصر الرئاسي بفاليتا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استعداد بلادها لمعاضدة الجهود المبذولة في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات وتحقيق الإستقرار للمنطقة.

وفي مستهل زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس التونسي إلى مالطا اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، وإثر استقباله من طرف رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا بالقصر الرئاسي بفاليتا، عقد الجانبان جلسة عمل تم خلالها استعراض تطوّر علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس ومالطا وبحث سبل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات الهامة للبلدين.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، فقد أعرب السبسي عن ارتياحه للتعاون المتميز بين تونس ومالطا الذي يعكس متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد عن خمسين سنة.

من جانبها، أكدت رئيسة مالطا عراقة العلاقات بين البلدين الذين ينتميان إلى نفس الفضاء المتوسطي ويتقاسمان نفس القيم، مبرزة حرص بلادها على الارتقاء بالتعاون الثنائي خاصة في المجالات التي تتوفر فيها مالطا على خبرات هامة كالتجارة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات والتكوين المهني، ومزيد تكريس سنة التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما منها تلك التي تهمّ أمن واستقرار الحوض المتوسطي.

وأشرف الرئيسان على مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تشغيل اليد العاملة المختصة من البلدين إلى جانب ثلاث برامج تعاون في مجالات الثقافة والطفولة المبكرة وكبار السن وعقدا مؤتمرا صحفيّا مشتركا.

كما أشرف الرئيسان على افتتاح أعمال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي المالطي الذي ينظمه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرفة التجارة والمؤسسات والصناعة المالطية.