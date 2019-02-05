بالصور.. هطول أمطار غزيرة على طرابلس وضواحيها

شهدت العاصمة طرابلس وضواحيها هطول أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى عرقلة حركة سير المركبات بسبب تراكم المياه في الشوارع نظرًا لتهالك البنية التحتية وانسداد شبكات التصريف.

ودعت هيئة السلامة الوطنية المواطنين في طرابلس وضواحيها إلى تجنب المرور من الطريق السريع من كوبري 20 رمضان (11 يونيو سابقًا) إلى غاية البيفي نظرًا لتراكم مياه الأمطار بالطريق. وحذرت السائقين من عدم المجازفة بالدخول لأي تجمع مياه يتجاوز ارتفاعه الرصيف.

وقالت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة طرابلس وضواحيها الليلة الماضية وصباح اليوم تسببت في عرقلة طريق الكريمية، وطريق الخلة قرب معسكر اليرموك.

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