تفاصيل لقاء باشاغا مع الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا الن بوجيا، وتم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني.

وأوضح باشاغا، أن وزارة الداخلية لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية وإصلاح المؤسسة الأمنية بهدف الرفع من مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية أدلى سفير الإتحاد الأوروبي بأن دول الإتحاد الأوروبي ليس لديها أي خطة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا, وهي تنفي ذلك نفياً قاطعاً حيال هذه المسألة.

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