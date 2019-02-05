توقيع محضر شراكة لإنجاز مشروع مصنع الإسمنت بنالوت

كشف مصرف ليبيا المركزي، عن توقيع محضر الشراكه بين الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية ممثلاً في مديره التنفيذي بدر بن عثمان، والشركة الوطنية لصناعة مواد البناء الحاضنة ممثله في مديرها العام أسامه الياس، وذلك بشأن إنجاز مشروع إنشاء مصنع الإسمنت بنالوت.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المشروع تقدر طاقته الإنتاجية بحوالي1.6مليون طن سنوياً، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي تتويجاً للجهود المبذولة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي لتحريك عجلة الاقتصاد وبحضور سالم قنان عضو مجلس النواب وصلاح البشتي المدير العام لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكذلك بحضور ممثلين عن المجلس البلدي نالوت.

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