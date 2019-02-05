ماذا قالت الخارجية الفرنسية في بيانها الأخير بشأن ليبيا

جددت الخارجية الفرنسية، تأكيدها على تمسك فرنسا بوحدة وسيادة واستقلال ليبيا ودعم جميع القوى الليبية التي تحارب الإرهاب.

وقالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس فن دور مول، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، “العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الليبي مؤخرا سمحت بالقضاء على أهداف إرهابية مهمة، وقد تسمح أيضا وبشكل دائم بإعاقة نشاط مهربي البشر الذين ينشطون في هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن النفط هو ثروة وطنية يجب أن يستفيد منها جميع الليبيين كما يجب أن تبقى مدارة بشكل حصري من قبل الشركة الوطنية للنفط ومركزها طرابلس، لافتة إلى أن العمليات شملت حقولا نفطية.

كما أشارت المسؤولة الفرنسية على أهمية توحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية تحت سلطة الحكومة المدنية التي تستمد شرعيتها من الانتخابات، قائلة “هذا هو هدف الشعب الليبي وهذا هو ما يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة الذي يحظى بكامل دعمنا”.

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