استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الليبية “علي محمود”.

ووفقا للصفحة الرسمية لداخلية الوفاق على موقع “فيس بوك”، تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، مناقشة بعض المسائل الهامة ذات العلاقة بالاستشارات وتطوير القدرات بشأن مكافحة الجرائم الاقتصادية وكذلك جرائم غسيل الأموال.

