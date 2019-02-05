السراج يبحث وضع الجنوب وطرابلس مع الحداد وجويلي ومروان والزين

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفة ” القائد الأعلى للجيش الليبي ” بأمراء المناطق العسكرية التابعة للرئاسي فى مقر الحكومة بطريق السكة .

وضم الإجتماع بحسب بيان صادر عن مكتب السراج كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى ” اللواء ” محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية ” اللواء ” أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس ” اللواء ” عبد الباسط مروان .

كما ضم الإجتماع آمر قوة مكافحة الإرهاب ” عميد ” محمد الزين وتناول آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث ” .

وأضاف البيان الصادر عن الرئاسي : ” أيضاً طلع القائد الأعلى على تقرير عن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي “.

من ناحية أخرى أستعرض الاجتماع الترتيبات الأمنية التي تنفذ بالعاصمة طرابلس وعملية التنسيق وآليات العمل بين المناطق العسكرية في إجراءات التنفيذ ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات

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