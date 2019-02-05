زايد هدية يحذر من مخطط إفشال تحركات الجيش في الجنوب

حذر عضو مجلس النواب زايد هدية، من مخطط لإفشال تحركات الجيش الليبي في الجنوب وإعاقته من تحرير البلاد من التدخلات الخارجية والقوات المدعومة من الخارج.

وقال هدية في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “التحركات التى قامة بها القوات المسلحة العربية الليبية باتجاه الجنوب كانت في وقتها ولو تأخرت أكثر من هذا لأضاع الجنوب ونطمست الهوية الليبية، والتحرك الأخير للجيش الليبي في الجنوب جاء في وقت يمر بيه الجنوب بأصعب وأكلح الظروف من حيث الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكانت هذه العمليات الأخيرة مشروع وطني وأمن قومي ضروري ولابد منه، وواجب على كل ليبي غيور على وطنه أن يدعم يشجع هذا العمل الشريف، وكذلك كان عمل لإنهاء الانقسام وقطع الطريق على الدول صاحبة الأجندة التى تسعى لتقسيم البلاد وتمزيقها، فالوقوف مع القوات المسلحة العربية الليبية أمر واجب ووطني”.

ودعا هدية، الحكومة المؤقتة بالاستمرار في الدعم وبوضع وتوفير جميع الإمكانيات لديها وبأسرع وقت ممكن للقوات المسلحة، والاستمرار في دعم مدن الجنوب وتقديم كل ما هو ممكن لديها لهذه المدن وبشكل عاجل.

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