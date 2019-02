المتوسط:

طالب عدد من المتظاهرين أمام مقر مجلس النواب بمدينة طبرق اليوم الثلاثاء، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وشددوا على عدم تأجيلها.

كما طالب المتظاهرون برحيل المبعوث الأممي “غسان سلامة” منتقدين الدور الذي يلعبه، ودعوا إلى عودة المهجرين خارج البلاد، وإجراء مصالحة وطنية، ورفضوا المشروع الإخواني في البلاد.

