الجضران ينتقد عملية الجنوب.. ويلمح لمواجهة

وجه رئيس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى السابق إبراهيم الجضران، والمتهم من قبل مكتب النائب العام بارتكاب جرائم بحق الدولة، انتقادات لعملية الجيش الوطني في الجنوب ضد الجماعات الإرهابية الأجنبية.

ودان الجضران في تسجيل صوتي، الثلاثاء، ما يتعرض له أبناء التبو ومناطقهم في الجنوب، معتبرا أن العملية العسكرية في الجنوب تأتي للهيمنة على الرافضين لعودة حكم العسكر.

وانتقد الجضران، الذي أدرجته لجنة مجلس الأمن الدولي على قائمة العقوبات الدولية في سبتمبر الماضي، مُحاربة الجيش الوطني لمن أسماهم بـ”المرتزقة” في الجنوب، داعيا أهالي الجنوب إلى عدم المشاركة في العملية العسكرية.

وألمح الجضران إلى إمكانية دخوله في حرب مع قوات الجيش الوطني في الجنوب، حيث قال “سنكون مع التبو في الموعد”.

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