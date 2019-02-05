اكتشف معلومات عن اللواء الشيباني عبدالسلام

بدأ مسيرته العسكرية مدربا للجنود الجدد

تمت ترقيته بسرعة في السلك العسكري

انتقل إلى جهاز الأمن الخارجي في أواخر الثمانينات

كلف بفوج تأمين تحركات وتنقلات الزعيم الراحل معمر القذافي داخل البلاد

2008ترأس جهاز الأمن الخارجي

2009 ترأس مؤسسة عائشة القذافي الخيرية

2011 عاد للعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية

2011 كلف بمتابعة أحداث مدينة مصراته، وترأس غرفة العمليات

القي القبض عليه بعد أحداث 2011، وسجن في مصراته وظل فيها دون محاكمة

يوليو 2017، أطلق سراحه بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

3 فبراير 2019 توفي بعد صراع مع المرض

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

