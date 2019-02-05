الوفاق تبحث سير العمل بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد الفلاح، بحضور مدير إدارة المتابعة والمختصين في مكتبي الأمين العام ووزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين.

وقام الفلاح، بوضع الأمين العام في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الهيئة، بالإضافة لنشاطها خلال السنوات القادمة، وما قدمته من مساعدات إنسانية للنازحين والمهجرين في كل مناطق ليبيا.

بدوره طالب الأمين العام الهيئة تقديم تصور لتوحيد آلية تقديم المساعدات الإنسانية بما يضمن وصولها لمستحقيها وفقاً للضوابط المنظمة لعمل الهيئة، وتأكيده ضرورة التواصل مع الإدارات المعنية برئاسة الوزراء

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