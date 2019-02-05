عملية تحرير الجنوب.. الفرص والعقبات

سلّط برنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، في حلقة الثلاثاء، على العملية العسكرية للجيش الوطني بالمنطقة الجنوبية، وآخر المستجدات بهذا الشأن.

حيث قال المتابع للشأن العام عبد العظيم البشتي، إن الجيش الوطني يواجه صعوبات في الجنوب نظرا لوجود أطراف تقف وراء “المليشيات” القادمة من خارج ليبيا.

وأضاف البشتي أن هناك مشكلة حقيقة أخرى تواجه القيادة العسكرية وهي اختلاف بعض القبائل في الجنوب معها من ناحية الأهداف وطريقة القتال، مبينا أن الجيش ليس بكامله احترافي فهناك مجموعات غير منضبطة وقد تسبب مشاكل بتدخلاتها غير المقنعة والمنطقية.

بدوره أكد الصحفي المصري والمتابع للشأن الليبي محمد عامر، أن المنطقة الجنوبية لها أهمية كبرى بالنسبة لدول الجوار الليبي، إذ تعتبر أكثر المناطق الشاسعة وغير المراقبة التي يتم من خلالها تهريب البشر والمخدرات وهروب الإرهابيين وانتهاك السيادة الليبية، وشهدت تحالفا بين داعش والقاعدة والمنظمات الإجرامية.

وأشار إلى أن المنطقة تمثل خطورة على دول الجوار وهناك بعض الأطراف الدولية التي تتلاعب مع مكونات الجنوب وتمتلك مواقف معادية للجيش الليبي.

وأضاف الصحفي المصري أن تحركات الجيش الليبي تفتقر للدعم الدولي نتيجة رهانات دولية مختلفة، فحكومة الوفاق مدعومة من أميركا وفرنسا وإيطاليا، في المقابل هناك مشروع وطني يريد إقامة دولة المؤسسات المتمثلة بقيادة الجيش الليبي.

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