ليبيا تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للإدارات الانتخابية

شارك وفد من المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات برئاسة عماد السائح في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

وتم خلال الاجتماع -الذي عقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية- اختيار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، خالد الكلالده، رئيساً للمنظمة لدورتها القادمة، كما تم انتخاب عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بالخير، عضو للمكتب التنفيذي للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية.

هذا وصاحب اجتماع الجمعية العامة الثالث، مؤتمراً ناقش فيه الحاضرون، تسوية الشكاوى والطعون الانتخابية في العالم العربي.

يُذكر أن المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، عضوٌ مؤسّس للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وكانت قد ترأست هذا المنظمة خلال السنوات الماضية.

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