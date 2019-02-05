السراج يعقد اجتماعا أمنيا بحضور قيادات عسكرية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، بكل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، وآمر قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، كما أطلع السراج على تقرير حول الحالة الأمنية في الجنوب الليبي. من ناحية أخرى أستعرض الاجتماع الترتيبات الأمنية التي تنفذ بالعاصمة طرابلس وعملية التنسيق وآليات العمل بين المناطق العسكرية في إجراءات التنفيذ.

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