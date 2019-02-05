باشاغا: تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي في ليبيا

أكد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، تحي باشاغا أن «تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي» في ليبيا، مشددا على «أنه مهم لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء باشاغا مع السفير الإسباني لدى ليبيا مساء اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا والسفير الأسباني لدى ليبيا جرى خلاله تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية.

وأضافت أن السفير الأسباني عبر «عن ارتياحه للحالة الأمنية المستقرة داخل العاصمة طرابلس» وأكد «أن الحكومة الإسبانية تثمن الجهود المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن» كما أكد «أنها تدعم حكومة الوفاق الوطني ووحدة ليبيا».

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