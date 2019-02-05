الشيباني: معركة الجنوب معركة كل ليبي حر شريف

وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، معركة الجيش الليبي في الجنوب بأنها “معركة كل ليبي حر شريف غيور على وطنه”.

وقال الشيباني، ، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الجيش الليبي يخوض حرب إنقاذ الجنوب، حرب مقدسة ضد كل من يحمل السلاح خارج القانون بغض النظر عن العرق والقبيلة والمدينة والدين والسياسة، ضد كل من يمتهن الحرابة والخطف والابتزاز والتهريب وطلب الفدية من الذين لا حول لهم ولا قوة، شهداء الجيش الليبي من كل القبائل والمدن والقرى الليبية، فهي معركة كل ليبي حر شريف غيور على وطنه”.

وأكد الشيباني، أنه على جميع جنود وضباط صف وضباط المؤسسة العسكرية في جميع ربوع الوطن الانضمام فورا إلى مؤسستهم العريقة والتوجه إلى ثكناتهم وأن لا يفوتهم شرف المشاركة في أقدس المعارك، وهي معركة استعادة الدولة التي سرقت والمقدرات التي نهبت والكرامة التي دنست، قائلا “فلينصرنا الله ونبني دولتنا ونبدأ مرحلة البناء والتشييد والبحث العلمي والصناعة والزراعة والتقدم والازدهار في جميع المجالات”.

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