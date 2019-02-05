وحدة دعم وتمكين المرأة تجتمع مع ممثلي المجتمع الدولي بليبيا‎

عقدت وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس مع ممثلي 21 دولة من سفارات ومنظمات دولية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وضم اللقاء رئيس وحدة ودعم وتمكين المراة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني” ليلى اللافي“و نائبة رئيس الوحدة “حنان الفاخري ” ونائبة رئيس البعثة الاممية في ليبيا للشؤون السياسية ” ستيفاني وليامز” .

كما حضر الاجتماع ممثل بعثه الأمم المتحدة “منشستون تاليرفي” ،و ممثل الاتحاد الاوروبي في تأمين الحدود ” ماتيلدا اوكيلي” ،و ممثلة السفارة البريطانية في ليبيا ” نينا كرول” ،و القنصل في السفارة الالمانية بليبيا ” سارة قريعة ” ، ومسؤل البرامج في السفارة البولندية ” عواطف الشاوش” عن منظمة giz الالمانية لدعم المشاريع الصغرى للمراة في ليبيا.

وتركز النقاش حول عدة مواضيع أبرزها هو تمكين المرأة الليبية في جميع المجالات ودمجها في اكتر من مجال .

كما تناول الاجتماع بالتركيز على أهمية مشاركة المرأة في المشاريع الصغرى وذلك بتدريب عدد من النساء في كافة المجالات والصناعات وتمويل هذه المشاريع للرفع من الاقتصاد الليبي .

وتحدثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية “ستيفاني وليامز” خلال هذا الاجتماع حيت أكدت على دعم البعثة للمرأة الليبية من كل المجالات المعنوية والمادية .

من جهتها قدمت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة ” ليلى ابراهيم اللافي” في كلمتها نبذة عن الخطة المستقبلية للوحدة وتفعيل دور المرأة ودعمها في شتى المجالات .

وأكدت “اللافي” ان ما يعرقل عمل وحدة تمكين المرأة لتنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة هو الدعم المادي وتأخر الميزانية.

وقالت رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ” ليلى اللافي” ان استحداث هذه الوحدة جاء وفقا لقرار المجلس الرئاسي الصادر بتاريخ 24 /10/ 2018 .

وقالت ” اللافي” في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية لقد باشرنا العمل بهذه الوحدة منذ فترة ثلاثة اشهر وبالرغم من التحديات التي واجهتنا لكننا أنجزنا الكثير من الأعمال والنشاطات التي تم عرضها خلال هذا اللقاء .

واوضحت ان اللقاء اليوم مع المجتمع الدولي جاء بإرادة المرأة الليبية لإبراز دورها ومشاركتها في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى بالإضافة إلى تكامل الأدوار مع أخيها الرجل .

وقالت نحن نسعى أن يكونا هدفنا الواضح والصريح هو دعم وتمكين المرأة ولكن غايتنا ابعد من ذلك وهو أن يكون للمرأة الليبية دور على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .

واضافت نحن نتعامل مع جميع النساء والفتيات الليبيات سواء في داخل الوطن او خارجه بدون إقصاء أو تهميش لأحد وذلك من منطلق أن شعارنا ورسالتنا هي المواطنة.

واوضحت ” ليلى اللافي ” ان هناك عدة تحديات تواجه وحدة دعم وتمكين المرأة في تنفيذ كافة البرامج والتي منها عدم توفر الميزانية اللازمة باعتبار أن وحدة دعم المرأة لديها ميزانية وذمة مالية مستقلة وفق الاتفاق السياسي وان الجهات المختصة ملزمة بتوفير هذه الميزانية لكن تأخرت بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وقالت نحن في وحدة دعم وتمكين المرأة لدينا خطة شاملة ومتكاملة لسنة 2019 على مستوى مناطق ليبيا وايضا كيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ولدينا كذلك هيكلية وكادر وظيفي معتمد وفق الاهداف التي انشئت من اجلها الوحدة .

وقالت اللافي في رسالة للمرأة الليبية بأنها إنسانة قادرة وبالإرادة الواعية ستكون هي صانعة القرار على المستوى الوطني وستعمل ابعد من ذلك .

ومن جانبها قالت نائبة رئيس وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ” حنان الفاخري” في تصريحها لبوابة افريقيا الاخبارية ؛ ان اجتماع المرأة اليوم بطرابلس كان برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .

واوضحت ان الهدف من هذا اللقاء هو توحيد الجهود وتنسيق العمل على البرامج الخاصة بالنساء الليبيات ، مضيفة اننا وضعنا خطة لسنة 2019 مستهدفين بها كل مناطق ليبيا شرقا وغربا وجنوبا . وقالت ” الفخاخري” في تصريحها ، سيكون لنا العديد من اللقاءات في الفترة القادمة ومنها 4 مدن بالمنطقة الشرقية بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح “.

وأضافت ” الفاخري” سنقوم بفتح مكاتب لوحدات تمكين المرأة بكل المؤسسات والوزارات التابعة لحكومة الوفاق وكذلك القيام بزيارة خلال الفترة القادمة لمؤسسات المجتمع النسائية بمنطقة الجنوب .

وأكدت نائبة رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي أن هذا الاجتماع يعتبر ناجح بنسبة 80 % نظر لحضور اغلب النساء المستهدفات لهذا اللقاء .

وقالت في ختام تصريحها ، رسالتنا للمرأة الليبية بان هدفنا الأول هو تمكين المرأة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وأضافت : سنعمل على إعادة النظر في القوانين والحقوق السابقة للمرأة الليبية وسنسعى كذلك في تقديم الخدمات التي تستحقها المرأة وتمكينها من اجل المساهمة للعمل في هذه المرحلة .

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