معيتيق يبحث مع السفير الإيطالي التعاون الاقتصادي والأمني

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الذي أبدى تطلع بلاده لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء، ناقش الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والأمني، ومستجدات الوضع السياسي.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاحات الاقتصادية بما يخدم المرحلة الراهنة».

وخلال الأشهر الأخيرة طالبت حكومة الوفاق الوطني، الشركات الإيطالية بالعودة لتنفيذ مشاريعها في ليبيا وتعزيز التعاون مع برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ووصل السفير جوزيبي غريمالدي، الجمعة الماضي، إلى طرابلس لرئاسة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية خلفًا للسفير جوزيبي بيروني الذي سيترأس البعثة الإيطالية لدى طهران.

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