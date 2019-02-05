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17 معلومة عن الفريق علي سليمان كنة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1945 ﻘﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒة (مرزق)

1967تخرج من الكلية ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

1968 التحق بحركة الضباط الوحدويين الأحرار

1969 شارك ﻓﻲ ثورة الفاتح من سبتمبر

تدرج عسكريا من آمر سرية إلى آمر هيئة عمليات

ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻪ ﻣﻨﻬﺎ

ﺁﻣﺮ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ 120 ﺑﻠﻮﺍﺀ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺝ

آمر الكتيبة 26مدفعية بطبرق

ﺁﻣﺮ الفوج الثاني ﻤﺪﻓﻌﻴة ﺑﺰﻟﻴﺘﻦ

ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴة

ﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴة

ندب أمين للجنة الشعبية للعدلة

ﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقه أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية

1987 ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ تحرير ﺍﻭﺯﻭ

ساهم فى توحيد قبائل الطوارق فى الجوار الليبى ونزع فتيل الاقتتال بمالى

2011 شارك إلى جانب قوات الجيش خلال الحرب على ليبيا

2018 طالب الأهالي بأن يكون آمر المنطقة العسكرية بالجنوب

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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