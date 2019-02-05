17 معلومة عن الفريق علي سليمان كنة

ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1945 ﻘﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻃﻴﻦ ﺑﻮﺍﺩﻱ ﻋﺘﺒة (مرزق)
1967تخرج من الكلية ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
1968 التحق بحركة الضباط الوحدويين الأحرار
1969 شارك ﻓﻲ ثورة الفاتح من سبتمبر
تدرج عسكريا من آمر سرية إلى آمر هيئة عمليات
ﺗﻘﻠﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺁﻣﺮ ﻛﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﺎﻭﻥ 120 ﺑﻠﻮﺍﺀ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺝ
آمر الكتيبة 26مدفعية بطبرق
ﺁﻣﺮ الفوج الثاني ﻤﺪﻓﻌﻴة ﺑﺰﻟﻴﺘﻦ
ﺁﻣﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳبها ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴة
ﺁﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳة ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴة
ندب أمين للجنة الشعبية للعدلة
ﺁﻣﺮ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻐﺎﻭﻳﺮ ومنطقه أﻭﺑﺎﺭﻱ الدفاعية الحدودية
1987 ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ تحرير ﺍﻭﺯﻭ
ساهم فى توحيد قبائل الطوارق فى الجوار الليبى ونزع فتيل الاقتتال بمالى
2011 شارك إلى جانب قوات الجيش خلال الحرب على ليبيا
2018 طالب الأهالي بأن يكون آمر المنطقة العسكرية بالجنوب
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