«الهلال الأحمر» تقوم بإخلاء 5 عائلات عالقة بمنازلهم وسط المياه في أبو سليم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، مساء اليوم الثلاثاء، أن فريق التدخل أثناء الطوارئ التابع للجمعية قام بإخلاء 5 عائلات عالقة بمنازلهم وسط المياه في منطقة أبو سليم بعد تلقيه نداءات منها.

وشهدت العاصمة طرابلس وضواحيها هطول أمطار غزيرة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى عرقلة حركة سير المركبات بسبب تراكم المياه في الشوارع نظرًا لتهالك البنية التحتية وانسداد شبكات التصريف.

وقال الجمعية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فريق التدخل أثناء الطوارئ قام بجولة استهدف فيها المناطق المتضررة من هطول الأمطار، وهي وادي الربيع (جامع الكحيلي)، وأيضا الهضبة البدري، ولايزال يقوم بجولات استعدادا لأي طارئ يحدث في حالة ورد أي بلاغ يذكر.

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