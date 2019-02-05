ترحيب دولي بعمليـة الجيش لتطهير الجنوب من الإرهاب ومهربي البشر وإعادة الأمن

رحبت فرنسا بالعملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة في الجنوب لإعادة الأمن والاستقرار، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الوطني الليبي مؤخرا سمحت بالقضاء على أهداف إرهابية مهمة، ورأت أيضا أنها تعيق نشاط مهربي البشر الذين ينشطون في هذه المنطقة بين الساحل والمتوسط؛ مضيفة أنها تدعم كذلك جميع القوى الليبية التي تحارب الإرهاب.

كما أكدت فرنسا على أهمية توحيد المؤسسات السياسية والأمنية والاقتصادية تحت سلطة حكومة مدنية تستمد شرعيتها من الانتخابات، وهو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا