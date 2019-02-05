تقرير: حفتر طلب إقامة قاعدة روسية في بنغازي

أبدت سبع دول من بينها ثلاث عربية استعدادها لنشر قواعد عسكرية روسية على أراضيها، وفق تقرير روسي نشره موقع “تسار غراد”.

وقال التقرير إن ليبيا هي إحدى الدول التي طلبت قواعد عسكرية روسية على أراضيها دون تحديد المصدر الذي استند إليه.

وبحسب موقع “تسار غراد”، فإن القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر هو من اقترح إقامة قاعدة عسكرية في بنغازي التي تحوي الميناء الأضخم في البلاد، وأن حفتر بصدد التفاوض مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بهذا الشأن.

وأشار الموقع إلى أن القاعدة ستسمح بالتحكم في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي، كما ستتمركز في البلاد التي تملك أكبر احتياطي للنفط والغاز في شمال أفريقيا، حسب الموقع الروسي.

يذكر أن حفتر نفى في تصريحات لوسائل إعلام روسية في أبريل 2017 مناقشة إقامة قاعدة روسية في ليبيا خلال زيارة أجراها الأخير لموسكو في نوفمبر 2016.

والى جانب ليبيا وافقت كل من مصر والسودان على استضافة قواعد روسية على أراضيها، وذكر تقرير “تسار غراد” أن الدول الأربع الأخرى هي فنزويلا ونيكاراغوا وميانمار وجزر سيشل.

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