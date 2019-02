نقص التمويل يحول دون إجراء الانتخابات البلدية في ليبيا

المتوسط:

قال رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا إن ما لا يقل عن 69 مجلسا بلديا من أصل 120 مجلسا قد لا تعقد انتخابات في مارس المقبل بسبب نقص التمويل من حكومة الوفاق.

وقال سالم بن تاهية، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في مقابلة مع وكالة رويترز إن إجراء انتخابات تجديد المجالس يحتاج ما لا يقل عن 50 مليون دينار ليبي (36 مليون دولار).

وأضاف أن اللجنة لم تتلق في الوقت الراهن سوى 30 % من هذا المبلغ.

وقال إن اللجنة لن تتمكن دون هذه الأموال الحكومية من إطلاق برامج لزيادة الوعي بأهمية الانتخابات البلدية.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من حكومة الوفاق للتعقيب.

وكشفت أرقام رسمية أنه أعيد فتح باب تسجيل أسماء الناخبين حيث سجل أكثر من 800 ألف ناخب أسماءهم

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوفاق غير المعتمدة لتوفير التمويل اللازم لإجراء انتخابات المجالس البلدية.

