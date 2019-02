سلطات ميناء الخمس تضبط مدرعات قادمة من تركيا

المتوسط:

تمكنت سلطات ميناء الخمس، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا.

وأفاد مصدر من ميناء الخمس، أن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة من نوع ” تيوتا سيراليون ” مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع، مبينا أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة فى ليبيا كوزارة الدفاع او الداخلية الأمر الذي يعني بأنها موردة لصالح إحدى المليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة مالم يثبت عكس ذلك.

وتقدم البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما فنيا ولوجيستيا للجنة الانتخابات منذ مارس عام 2018.

