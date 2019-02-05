الملف الليبي على طاولة مباحثات الرئاسة التونسية المالطية

بحث الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم في فاليتا، مع رئيسة جمهورية مالطا، ماري لويز، الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الملف الليبي.

وقالت الرئاسة التونسية، إن رئيسة مالطا أكدت استعداد بلادها لمعاضدة الجهود المبذولة حول ليبيا، من أجل تجنيبها المزيد من الصراعات، وتحقيق الاستقرار فيها، مشيدة في هذا الصدد بالمبادرة التونسية الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

كما أكد الجانبان على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك التي تهم أمن واستقرار حوض المتوسط.

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