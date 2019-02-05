بعد تكبد خسائر جسيمة ..الناطق باسم المعارضة التشادية يهدد الجيش الليبي وفرنسا و نظام ديبي

العنوان-ليبيا

استنكر الناطق باسم المعارضة التشادية محمد طاهر أورديمي في بيان على صفحته بالفيسبوك الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الفرنسية في الشريط الحدودي وداخل الأراضي التشادية و استهدفت قوة تابعة للمعارضة التشادية معتبراً إياها عدواناً مباشراً ضد الشعب التشادي في المقام الأول قبل المعارضة التشادية وطالب الحكومة الفرنسية بعدم التدخل في شؤون تشاد الداخلية حسب تعبيره.

وأضاف أورديمي أن هناك عدواناً رباعياً على قواتهم من أربع جهات وهي الجيش الليبي والحكومة الفرنسية والنظام التشادي والمرتزقة الدارفورية مهدداً أنه لن يمر مرور الكرام وأنه سيقومون بالرد عليه حسب وصفه.

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