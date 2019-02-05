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نفي أوروبي لوجود خطط لتوطين مُهاجرين بليبيا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “الن بوجيا”، بشكل قاطع وجود خطط لدى دول الاتحاد لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مبينا أن الدول الأوروبية لم تقم بإعداد مثل هذه الخطط.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، في طرابلس، بهدف بحث البرامج التدريبية والتعاون الأمني بين ليبيا والاتحاد.

وقالت وزارة الداخلية بصفحتها في “فيسبوك”، إن باشاغا أكد للسفير قدرة وزارته على استكمال البرامج التدريبية وإصلاح المؤسسة الأمنية بهدف الرفع من مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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