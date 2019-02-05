بحث سبل التعاون بين الوطنية للنفط ومصلحة النقل البحري

العنوان- طرابلس

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ووزير المواصلات والنقل المفوض بحكومة الوفاق الوطني “ميلاد معتوق” اجتماعا الأحد بمقر المؤسسة بطرابلس لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسسة ومصلحة الموانئ والنقل البحري.

وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط فإن الاجتماع تطرّق إلى مختلف الإجراءات المطلوب القيام بها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة وفقا للمعايير الدولية، وأكد “صنع الله” على ضرورة مشاركة الشركات الوطنية في أعمال القطر بمختلف الموانيء النفطية و ذلك لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.

من جهته عبر وزير المواصلات المفوض ورئيس مصلحة الموانيء و النقل البحري عن دعمهما لقطاع النفط وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها على مستوى التفتيش الفني و الإرشاد و مختلف العمليات البحرية و تدريب العناصر الوطنية.

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