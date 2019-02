المتوسط:

استقبل رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبد ربه صالح، عددا من مدراء الإدارات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لبحث التعاون بين المؤسستين.

وبحسب المكتب الإعلامي للديوان، تخلل الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين، السياسات والأطر العامة لتكثيف جهود التعاون بين الديوان والهيئة لتفعيل دورها في مكافحة الفساد.

The post رئيس ديوان المحاسبة يلتقي أعضاء هيئة مكافحة الفساد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية