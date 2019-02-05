في محاولة لإشعال حرب أهلية بعد محاصرته  ..  الجضران يدعو قبائل التبو للوقوف معه

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعاني القوات المسلحة مصاعب كبيرة خلال عملياتها العسكرية في تحرير الجنوب الليبي، وذلك نظرا لوجود أطراف دولية وإقليمية تقف وتساعد الجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.

وفي مقطع صوتي جديد للإرهابي الفار من العدالة إبراهيم جضران المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية توعد أنه سيواجه وحدات القوات المسلحة في الجنوب.

وهذا المقطع يثبت وجود الجضران ضمن القوات المعادية في الجنوب، كما أنه يثبت مساعداته ومساندته لمليشيات المعارضة التشادية، التي تم القبض على عدد منها واعترفوا بوجود الجضران ضمن القوات التي تحارب القوات المسلحة هناك.

وفي محاولة منه لإثارة الحرب الأهلية، اتهم جضران قوات الجيش بشن حملات ممنهجة ضد التبو في الجنوب، مدعيًا أنه موجود في الجنوب لنصرة قبائل التبو ضد وحدات المعارضة السودانية، حسب وصفه.

وقال الإرهابي إن الوقوف على الحياد بشأن ما يحدث في الجنوب هو خيانة للوطن على حد زعمه، مطالبًا قبائل التبو الوقوف معه لمنع ما وصفه بـ”عودة عقارب الساعة للوارء وحكم العسكر”.

واتهم الجضران قوات الجيش باستعمال مرتزقة من تشاد والسودان في معارك الجنوب على حد زعمه، عادًّا أن معارك القوات المسلحة ضد المعارضة التشادية في الجنوب هي استهداف لمكون التبو، حسب قوله.

وفي الشأن ذاته، أعلن أعضاء مجلس النواب من مكون التبو، أمس الإثنين، تعليق عضويتهم في المجلس، احتجاجا على ما وصفوه بالأعمال العدائية والحملات العسكرية على مناطقهم، والحصار الذي تفرضه عليها قوات الجيش مع مرتزقة من جيش تحرير السودان، حسب تعبيرهم.

من جانبها طالبت النائب عن دائرة مرزق رحمة آدم، في بيان، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في الجنوب، كما طالبت البعثة الأممية بتحديد موقفها مما وصفته لحملات “التطهير العرقي ضد مكون التبو”.

وحذر النواب من عمليات تصعيدية لمواقفهم في حال عدم الاستجابة لهم، ونبهوا إلى أنهم سيسلكون كل السبل للدفاع عن النفس، حسب البيان.

ومن جهته، قال أحد حكماء التبو في أوباري محمد أحمد إن مشايخ قبيلة التبو رفضوا الجلوس مع وفد من مشايخ المنطقة الشرقية الذي وصل إلى سبها بسبب التحريض من قبل قوات الجيش، حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24