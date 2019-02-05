لجنة الملتقى الجامع بالأعلى للدولة تلتقي جمعية سجناء الرأي

التقت اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع من قبل المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، بممثلي جمعية سجناء الرأي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة الليبية طرابلس، آخر المستجدات حول الملتقى الوطني، المزمع عقده في المدة القادمة برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، وطرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.

وكانت اللجنة قد التقت يوم الأحد الماضي، بممثلي المنتدى الليبي للشؤون الخارجية، وتجمع جبل نفوسة للتنمية.

وبحث اللقاء الذي جرى بمقر المجلس، مستجدات الملتقى الوطني المزمع عقده في المدة القادمة برعاية البعثة الأممية في ليبيا، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، إضافة إلى طرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.

والتقت لجنة الملتقى الوطني الجامع، المكلفة من قبل المجلس الأعلى للدولة، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي العقاب، بممثلي مركز الحوار الإنساني.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس، في العاصمة الليبية طرابلس، التحضيرات الجارية للملتقى الوطني الجامع، واستعرض مركز الحوار الإنساني رؤيته للملتقى، إضافة إلى عرضه لنتائج اللقاءات التي أشرف عليها المركز المدة الماضية، والوقوف على التحديات والفرص التي تحيط بالملتقى.

كما التقت اللجنة بممثلين عن حزب التغيير، وحزب الوطن، استكمالا للقاءات والمشاورات التي تجريها اللجنة مع الأحزاب السياسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى بالدولة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، أن اللقاءات بمختلف الأطراف الفاعلة تهدف إلى التشاور ومشاركة الآراء، والوصول إلى صياغة مذكرة شاملة، يتم التوافق عليها.

وأوضح رئيس لجنة الملتقى الجامع، فوزي العقاب، أن اللجنة المكلفة بإعداد تصور للملتقى، التقت بمجلس التخطيط الوطني، واستمعت لرؤية المجلس ومقترحاته فيما يخص الملتقى.

وبين العقاب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن اللجنة ارتأت توسيع دائرة النقاش مع الأطراف الليبية الفاعلة في المشهد السياسي الليبي، للوصول إلى رؤية تعبر عن المشتركات الوطنية حسب قوله.

وفي وقت سابق كلف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، فريق عمل من أعضاء المجلس، يتكفل بوضع تصور واضح، للمشاركة في الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده بداية العام القادم.

ويتألف الفريق المشكل من اثني عشر عضوا، برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، فوزي رجب العقاب.

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