الرقابة الإدارية الموازية تكشف عن عدد من المخالفات في المؤسسات الخاضعة لسلطتها

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الموازية تقريرها السنوي لعام 2017م، راصدا فيه عددا من المخالفات في الإدارات والمؤسسات الخاضعة لسلطتها للرقابية.

وأوضح التقرير أن من بين المخالفات، شراء سيارة لمدير عام المصرف الريفي بمدينة بنغازي، بقيمة 76 ألف دينار.

وذكر تقرير الرقابة صرف مرتبات لتسعة وخمسين موظفا بالمصرف التجاري الوطني بنغازي، لا يحملون أرقاما وطنية.

وأضاف التقرير أن ديوان الحكومة الموازية، صرف أكثر من 600 ألف دينار لتغطيات سفر مواطن ليست لديه صفة رسمية في الدولة، مشيرا إلى وجود قرابة 200 قضية رفعت ضد الحكومة المؤقتة وبعض وزاراتها.

ورصد تقرير هيئة الرقابة الإدارية مخالفة شراء سيارة بمبلغ قدره 445 ألف دينار لرئيس ديوان الحكومة الموازية بالجنوب، إضافة إلى أن مراقبين ماليين في وزارة المالية الموازية، لم يسلموا ما بعهدتهم بعد انتهاء فترة تكليفهم.

وتناول التقرير مخالفات لبعض الفروع التابعة لمصلحة الضرائب، التي لم تحل إيراداتها إلى حساب الإيراد العام، إضافة إلى وجود 87 حالة ازدواج وظيفي في خارجية المؤقتة، ووجود عشرات الموظفين دون ملفات وظيفية.

وبينت الرقابة الإدارية أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموازية، صرفت 48 تذكرة سفر لأغراض شخصية، دون تكليفات أو مهمات.

وكشف التقرير عن أكثر من اثني عشر مليون دينار، لتوريدات ومشتريات بالمخالفة لهيئة الدستور.

وقالت هيأة الرقابة، إن من بين المخالفات التي رصدت تسريب امتحانات الشهادة الثانوية، للعام الدراسي 2016ـ 2017م.

ونوه التقرير إلى أن 547 مليون دينار صرفها المصرف المركزي البيضاء لميليشيات حفتر، خصما من الترتيبات المالية.

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