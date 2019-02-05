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وصول الدفعة الثانية من قوة مكافحة الشغب إلى سبها قادمة من بنغازي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي عن وصول الدفعة الثانية من طلائع قوة مكافحة الشغب و الإرهاب  عبر جسر جوي من مطار بنينا الدولي إلي قاعدة تمنهنت الجوية بمدينة سبها للمساهمة بضبط الأمن .
وقالت الإدارة إن هذه القوة  كانت بإمرة  المقدم جعفر العبيدي وستعمل على ضبط الأمن والمجاهرة به إضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في تطبيق القانون.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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