وصول الدفعة الثانية من قوة مكافحة الشغب إلى سبها قادمة من بنغازي

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي عن وصول الدفعة الثانية من طلائع قوة مكافحة الشغب و الإرهاب عبر جسر جوي من مطار بنينا الدولي إلي قاعدة تمنهنت الجوية بمدينة سبها للمساهمة بضبط الأمن .

وقالت الإدارة إن هذه القوة كانت بإمرة المقدم جعفر العبيدي وستعمل على ضبط الأمن والمجاهرة به إضافة إلى دعم الأجهزة الأمنية الأخرى في تطبيق القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية