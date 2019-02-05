بعد غيابها لحوالي خمس سنوات .. انتشار الدوريات الأمنية بشوارع سبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل مديرية الأمن الوطني بسبها في الآونة الأخيرة نشر دورياتها بشكل مكثف بالمدينة، حيث تتوزع هذه الدوريات متنقلة بين التقاطعات الرئيسية بالمدينة، لتأمين حركة سير المواطنين.

وقال رئيس قسم البحث الجنائي بسبها رائد مختار السايح إن الدوريات تختار التقاطعات الرئيسية التي تكون قريب من الاماكن الحيوية التي يمر بها المواطنون عادة، مثل تقاطع فندق إفريقيا الذي يمر بالقرب من مركز سبها الطبي، وتقاطع الطريق الزراعي بالقرضة الذي يسلكه المارة من وإلى مزارعهم، وتقاطع المعهد الصحي القريب من كلية التمريض ومخازن الامداد الطبي وقاعة الشعب.

وأضاف السايح أن نسبة الجريمة والسطو المسلح خفت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مبينا ان الشرطة ستلاحق المجرمين وارباب العصابات في اوكارهم في المرحلة الثانية من تأمين المدينة، كما اضاف أن الدوريات الآن تقوم بنزع تعتيم زجاج السيارات وتراجع الاوراق الثبوتية للمواطنين حتى تتمكن من ضبظ المخالفين بشكل يساعدها على العمل والمراجعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24