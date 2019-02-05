الأمم المتحدة: 823 ألف شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في ليبيا

كشفت الأمم المتحدة عن إطلاق حملة تبرعات لجمع مبلغ 202 مليون دولار، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الاغاثة الإنسانية لعام 2019.

وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يانس لاركيه، خلال مؤتمر صحفي، أن الأمم المتحدة، أن 823 ألف شخص، بينهم 250 ألف طفل، بحاجة لمساعدة إنسانية في عموم ليبيا، لافتا إلى أن إجمالي الذين بحاجة لمساعدة إنسانية، يبلغ 823 ألف شخص، بينهم النازحون والعائدون والمتضررون من الاشتباكات، إلى جانب اللاجئين والمهاجرين الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان وحالات استغلال، في ظل غياب سيادة القانون. وأكد لاركيه، أن جل المحتاجين للمساعدات يتركزون في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية شرق وغرب البلاد.

من جهته، قال الناطق باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفي فيرهوسل، ، في المؤتمر الصحفي، إن 21% من الأطفال في الفئة العمرية 6-59 شهرا، يعانون من نقص مزمن في التغذية، مشيرا إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرئيسية بنسبة 200 بالمئة، كالأرز والقمح والدقيق، بسبب محدودية وصول الواردات الغذائية الى الموانئ وإغلاق طرقات، العام المنصرم.

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