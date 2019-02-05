رئيس المجلس الرئاسي وأمراء المناطق العسكرية يبحثون الترتيبات الأمنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وأمراء المناطق العسكرية الغربية والوسطى وطرابلس، إضافة إلى آمر قوة مكافحة الإرهاب، الترتيبات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، وعملية التنسيق وآليات العمل بين المناطق العسكرية.

وتناول الاجتماع الذي جرى بمقر المجلس اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني في المناطق العسكرية الثلاث، إضافة إلى مناقشة تقرير عن الحالة الأمنية في الجنوب الليبي، وفقا لما نقله المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على الفيس بوك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد بحث مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد الأوضاع الأمنية بطرابلس والجنوب الليبي.

وتناول اجتماع السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي مع أمراء المناطق العسكرية الثلاث، متابعة الترتيبات الأمنية التي بدأت بالعاصمة طرابلس ودور ومهام المناطق العسكرية في إجراءات تنفيذها، وتطورات الوضع في الجنوب الليبي.

وتطرق الاجتماع إلى جهود توحيد المؤسسة العسكرية والتي يجب أن تتم وفقا لما تضمنه الاتفاق السياسي في هذا الشأن، والمبادئ الأساسية للدولة المدنية الديمقراطية، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

واستعرض المجتمعون في اللقاء، أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلبات عملهم.

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