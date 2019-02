المتوسط:

عقدت وحدة دعم وتمكين المرأة التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبمشاركة وحدة تمكين المرأة في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اللقاء التنسيقي الأول للسنة الحالية مع المجتمع الدولي.

وبحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية، شارك في هذا اللقاء الذي عقد اليوم، عدد كبير من الشخصيات الرسمية الليبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

