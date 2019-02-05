رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس المحلي تاورغاء يبحثان مشاريع البنى التحتية بالمدينة

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، نصر حسن ورئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبد الرحمن الشكشاك، مشروعات البُنى التحتية بالمدينة، إضافة إلى مراحل إزالة المخلفات العمرانية.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الهيأة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الإثنين، تطورات العمل بمجال الاتصالات والتقنية، ومتابعة الخدمات المصرفية.

وأعرب رئيس الهيئة عن سعادته بكل الخطوات الإيجابية التي تكللت في نهاية المطاف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا على دعمه المتواصل لكل الجهود الخيّرة التي تخدم الوطن و تُحقق رفعته.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، قد افتتح السبت الماضي، مركز شرطة تاورغاء، مؤكدا حرص وزارته على استتباب الأمن في كافة ربوع ليبيا.

وأكد باشاغا أن افتتاح مركز شرطة تاورغاء، هو اللبنة الأولى لافتتاح وصيانة العديد من المؤسسات الخدمية والإنتاجية، التي من شأنها توفير سبل حياة كريمة لأهالي تاورغاء، وفقا لما نقلته وزارة الداخلية على صفحتها بالفيس بوك.

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