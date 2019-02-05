رئيس الأعلى للدولة يدعو من واشنطن الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاستثمارات، مؤكدا أن وجود شريك اقتصادي قوي كالولايات المتحدة، سيقطع الطريق أمام التدخلات السلبية في الملف الليبي، وسيعود بالمنفعة على البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارته للولايات المتحدة، التقى فيها بممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية بمقر الغرفة بالعاصمة واشنطن، ناقشوا فيه سبل التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، وفقا لما نقلته صفحة المجلس الأعلى للدولة بالفيس بوك.

من جانبهم أكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية أن ليبيا مكان جيد للاستثمار، متخوفين من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.

وأعرب ممثلو غرفة التجارة الأمريكية، عن رغبتهم في فتح قناة تواصل مباشرة مع المجلس الأعلى للدولة، للتنسيق بشأن التعاون المشترك في هذا المجال.

واستضاف المجلس الأطلسي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارته التي يجريها هذه الأيام للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحدث المشري عن الوضع في ليبيا، ورؤية المجلس الأعلى للحلول التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو الاستقرار، بحضور شخصيات دبلوماسية أمريكية من المهتمين بالشأن الليبي.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، قد كشف عن دعوة رئيسه خالد المشري، من قبل الكونجرس الأمريكي لزيارة العاصمة واشنطن، وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اليوم الوطني، سيحضره رئيس الولايات المتحدة، مضيفا أن رئيس المجلس سيلتقي بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وممثلين للحكومة الأمريكية.

وبين المجلس الأعلى للدولة أن المشري سيلقي كلمةً في الكونغرس الأمريكي، بعنوان مستقبل ليبيا، إضافة إلى خطابين في المجلس الأطلنطي، ومركز الاهتمام الوطني.

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