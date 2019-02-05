البعثة الأممية والمجلس الرئاسي يطلقون خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

أطلق رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، يطلقون خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019.

وحضر إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، ووزراء الحكم المحلي،و التعليم، والصحة، والعمل والتأهيل، في حكومة الوفاق الوطني، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

وأعرب سلامة عن شكره للدول المانحة التي ساهمت في تمويل الخطة، إضافة إلى المجلس الرئاسي، والسلطات الليبية، آملا أن تستعيد ليبيا استقرارها لتصبح من ضمن الدول المانحة لمثل هذه المساعدات.

وأكد المبعوث الأممي على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة الوفاق الوطني، وأدت إلى تحسن ملحوظ في الظروف المعيشية، داعيا إلى استكمال برنامج الإصلاح ليقوم القطاعان الخاص والعام بدورهما في الاستغلال الأمثل للإمكانيات لإنعاش الاقتصاد.

وقال سلامة، إننا نعمل إلى جانب الحكومة، وندعم جهودها، مؤكدا إصرار البعثة الأممية على القيام بما فوضها به المجتمع الدولي، للخروج من الانسداد السياسي.

وتحدثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ماريا ريبيرو، عن ملامح خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019م، التي تنطلق بالشراكة مع السلطات الليبية.

وحددت ريبيرو متطلبات تمويل برنامج الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة ب 202 مليون دولار، لتغطية المساعدات الإنسانية الملحة في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

واستعرضت منسقة الشؤون الإنسانية في البعثة الأممية، إحصاءات بأعداد الأشخاص الذين تستهدفهم خطة الاستجابة الإنسانية.

من جهته أوضح فائز السراج أن الجهد المبذول في هذا العمل الإنساني، هو جزء من جهد جماعي يشمل مجالات السياسة والأمن والتنمية، موضحا أن نجاحه مرتبط بالتقدم في مختلف المسارات.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي إلى ماتحقق في هذه المجالات، معرجا على الأوضاع في الجنوب الليبي.

ومن جانبه أكد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، على دور البلديات في إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية، متطرقا إلى برامج حكومة الوفاق الوطني لتلبية الاحتياجات الأساسية بمختلف المناطق، إضافة إلى جهود اللجنة الوزارية المشكلة، لتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة الجنوبية.

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