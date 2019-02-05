قيادات من غريان يرفضون أن تكون المدينة ممرا لأي قوة تسعى لزعزعة البلاد

أكدت قيادات من مدينة غريان في الجبل الغربي بليبيا، ضمت عددا من الضباط والأعيان، أن المدينة لن تكون ممرا لأي قوة تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

ورفضت قيادات غريان في بيان تلي في المدينة أمس الثلاثاء، ما وصفته بفرض أجندة الانقلابيين، أو الانقلاب على الدولة المدنية، وزرع الفتنة بين أبناء المدينة الواحدة.

وشدد البيان على دعم مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة، ورفض الحكم العسكري، والانقلاب على السلطة.

وأعربت قيادات مدينة غريان، عن دعمها لتشكيل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، موضحين أن الوصول إلى السلطة طريقه صناديق الانتخابات.

وقال البيان إن من فقد كرامته في دولة تشاد، لن يستردها في ليبيا في إشارة إلى الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الذي قاد الجيش الليبي في الحرب التي أعلنها النظام السابق على دولة تشاد في ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت أن عددا من المعسكرات في مدينة غريان، قد سلمت إلى وحدات عسكرية تابعة للمنطقة الغربية العسكرية، الخاضعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

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