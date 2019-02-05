“محمد التاورغي” خمسيني تحدى الإعاقة والنزوح

أخبار ليبيا 24 – خاص

مُرتدياً نظارة شمسية يتحدى بها أشعة الشمس التي يستقبلها أو تستقبله صباح كل يوم، يوقد ناراً تُدفئهُ من صقيع شتاء هو الأول له في مدينته بعد 7 سنوات من النزوح، أو التهجير.

يقول “محمد عمر إبراهيم علي”، -57 عاماً- صاحب دُكانٍ صغيرْ بمدينة تاورغاء أن ما دعاه لافتتاح دكانته هو توفير مصروف أسرته التي يصل قوامها إلى 7 أفراد، والقضاء على أوقات الفراغ لديه.

يستقبل مرتادي دكانته بابتسامة عريضة، ويُقدّم لهم شاي أخضر وأحمر، ومنتوجات سعفية صنعتها نسوة من مدينته، تحدى إعاقته الحركية، وظروف مدينته التي عانت ويلات النزوح طويلاً وكثيراً.

يُصر على أن الدافع الوحيد وراء تسويقه منتوجات يصنعنها نسوة مدينته هو تشجيعهن على الإنتاج رغم أن ما يتقاضاه وراء تسويقه تلك المنتوجات يعد قليلاً جداً.

يبدي “محمد” أسفه اليوم لعدم وجود الديس بتاورغاء اليوم، ويقول نسوتنا وآباؤنا يصنعون من الديس منتوجات تقليدية عليها إقبال شديد، ويوفرون منه مصروف عائلاتهم، وتقضي على أوقات الفراغ لديهم .

وينحدرُ من عائلة تدرك أهمية الوقت، والكسب الحلال، فهو يُسوّق منتجات نسوة مدينته، وخبز التنور التي تصنعها زوجته،

وليس من ساعات محددة يفتتح فيها “محمد” دكانته التي لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين، وبناها من خشب وصفائح معدنية، إلا أنه إقفالها مرتبط بغروب الشمس.

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