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الرئاسي يطالب بوقف فوري لـ”تحرير الجنوب”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدان المجلس الرئاسي في بيان أصدره، مساء الثلاثاء، عملية الجيش الوطني العسكرية في المنطقة الجنوبية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة الأجنبية.

وطالب الرئاسي في بيانه الذي جاء بعد نحو 22 يوما من إطلاق العملية في 15 يناير المنصرم، بوقف العمليات العسكرية فورا “حفاظا على السلم الأهلي وحقنا للدماء.

وذكر البيان أن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء على “الدخلاء والمرتزقة” لا يتحقق عبر حلول عسكرية “تهدد أمن المدنيين وحياتهم”.

ودعا الرئاسي في بيانه إلى توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل وترتيبات أمنية موحدة لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

وقال البيان إن عملية الجيش الوطني في الجنوب ستعيد البلاد إلى الوراء، مؤكدا ضرورة ألا تصبح المنطقة الجنوبية ساحة لتصفية الحسابات السياسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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