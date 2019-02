المتوسط:

قامت مجموعة من الصحفيين الليبيين بتشكيل حراك تحت اسم ” الصحفي ليس إرهابيا” وتعهد فيه عدد منهم بعدم نقل أخبار الحكومة حتى تعتذر لهم على هذه الاعتداءات.

يأتي بما يعانيه الصحفيون من قيود واعتداءات في ليبيا دعتهم إلى تشكيل هذا الحراك بحسب فرانس 24 .

