انتشال “4” جثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن فريق انتشال الجُثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، من انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من منطقة المدينة القديمة.

ووفق ما أورد المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، أن عملية الانتشال جاءت بعد ورود، بلاغ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.

هذا وتم تسليم الجثث إلى الجهات المختصة، لاستكمال باقي الإجراءات، ليتم دفنهن عن طريق شباب الكشاف والمرشدات درنة.

يشار إلى أن المنطقة القديمة درنة تقع تحت سيطرة بعض العناصر الإرهابية التابعة لشوري درنة الإرهابي، وقد وقعت اشتباكات عنيفة بين الجماعات الإرهابية والقوات المسلحة السبت الماضي أسفرت عن سقوط قتلي وجرحى في صفوف الطرفين .

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