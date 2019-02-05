مصادر: المصرف المركزي متورط في توريد تجهيزات امنية لصالح كتائب في طرابلس دون علم وزارة الداخلية

أكدت مصادر مطلعة، أن الشحنة المضبوطة في ميناء الخمس، التي تضم مدرعات و تجهيزات أمنية قادمة من تركيا، موردة لصالح قوة الردع الخاصة، وكتيبة النواصي في طرابلس.

وأضافت المصادر أن الشحنة تمت بموجب عقود مبرمة، منذ مدة طويلة، دون وجود أي تغطية مالية.

وأوضحت المصادر المطلعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، غطى هذه الشحنات من حساب وزارة الداخلية، دون علم الوزارة.

وأفاد بتحويل الواقعة من قبل وزارة الداخلية لمكتب النائب العام في طرابلس، للتحقيق بشأنها.

وتابعت المصادر، أن مكتب النائب العام فتح تحقيقا رسميا في الواقعة، مشيرا إلى أن الوثائق المقدمة للنائب العام تثبت تهمة التصرف في أموال وزارة الداخلية، من قبل المحافظ لصالح قوة الردع، وكتيبة النواصي بالمخالفة للقانون.

وقالت المصادر إن محمد عمر بعيو، المستشار الإعلامي لمحافظ ليبيا المركزي، هاجم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، عبر وسائل الإعلام بسبب إحالة هذه الحادثة لمكتب النائب العام.

ولفتت إلى تهديد الكبير وبعيو للمسؤولين بوزارة الداخلية، بضرورة سحب الشكوى، وتسوية الأمر، وعدم إقحام مكتب النائب العام بالموضوع.

وأشارت إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، توعد باشاغا بإيقاف كافة معاملات الوزارة، إلى حين الرضوخ لإملاءات المركزي.

حماية طرابلس تطالب بالتحقيق

من جانبها طالبت قوة حماية طرابلس، النائب العام الليبي، الثلاثاء، بالتحقيق الفوري والعاجل في شحنة المدرعات، الواردة إلى ميناء الخمس، وشحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق الحجز عليها في نفس الميناء.

كما طالبت القوة في بيان على صفحتها بالفيسبوك بالتحقيق في الحرب الأخيرة بجنوب طرابلس، وملاحقة المتسببين فيها بإصدار “قرارات وزارية تحمل طابع الفتنة المتعمدة”، والممولين لها والداعمين لها.

وجددت قوة حماية طرابلس عدم اعترافها بشرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا مجتمعا بأعضائه التسعة حسب اتفاق الصخيرات، داعية البعثة الأممية إلى تنفيذه كاملا.

وأعربت القوة عن تطلعها إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة تجدد الشرعية الحقيقية المستمدة من صندوق الانتخابات الليبية، متعهدة بحمايتها والتعاون الكامل مع المفوضية العليا للاتخابات لإنجاحها.

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