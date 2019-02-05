الارصاد: تحذير من استمرار الامطار الغزيرة على هذه المناطق

حذر خبراء بالارصاد أن تستمر تأثيرات المنخفض الجوي الليلة ويوم غدا الاربعاء على مناطق الشمال الغربي يرافقها امطار رعدية وغزيرة مصحوبة بتساقط البرد مع نشاط سرعة الرياح في بعض الاحيان.

واوضح الخبراء ان الامطار الغزيرة ستتسبب في حدوث سيول وجريان الأودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة واغلاق بعض الطرق في التجمعات السكنية.

وكان المركز الوطني للارصاد الجوية قد أشار إلى إستمرار هطول الامطار خلال الليلة والساعات القادمة وفقاً للأتي:

“رأس جدير حتى سرت ومناطق الجبل الغربي”: فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع جريان بعض الأودية المحلية وإحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية.

مناطق “الخليج – سهل بنغازي – مناطق الجبل الاخضر – مناطق الدواخل – أقصى الساحل الشرقي” فرصة سقوط أمطار متفرقة وقد تكون جيدة مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع سقوط حبات البرد أحياناً.

يشار الى أن عدد من المدن شهدت هطول كميات كبيرة من الامطار خلال الساعات الماضية متأثرة بمنخفض جوي عميق قادم من أوروبا ومن المتوقع ان تستمر الامطار الغزيرة والجيدة على مناطق الشمال وخاصة الشمال الغربي.

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